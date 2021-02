Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Griezmann sur l'avenir de Messi !

Publié le 1 février 2021 à 17h00 par D.M.

Après la victoire du FC Barcelone face à l’Athletic Bilbao ce dimanche, Antoine Griezmann a pris position pour l’avenir de Lionel Messi.

L’actualité du FC Barcelone est monopolisée ces dernières heures par le dossier Lionel Messi. Ce dimanche, El Mundo a divulgué le salaire de l’Argentin, qui aurait touché plus de 500M€ sur son dernier contrat. Une somme ahurissante, alors que le FC Barcelone traverse l’une des plus graves crises financières de son histoire. Lionel Messi, qui voit son contrat expirer en juin prochain, fait énormément parler et certains estiment que le club catalan devrait se séparer du joueur à l’intersaison. Mais les partenaires de La Pulga ne semblent pas être du même avis.

« J'espère que l'on pourra profiter de lui encore pendant de nombreuses années »