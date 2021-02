Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Contrat, prolongation… Le ras-le-bol du clan Messi !

Publié le 1 février 2021 à 13h30 par Th.B. mis à jour le 1 février 2021 à 13h31

Pouvant ressentir une certaine trahison envers le FC Barcelone après la fuite de son salaire dans la presse, Lionel Messi ne serait pas au mieux en coulisse. Son frère Matías Messi a d’ailleurs fait passer un message lourd de sens sur ses réseaux sociaux…

Un départ de Lionel Messi à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat au FC Barcelone ? C’est une hypothèse à prendre en considération. Ces dernières semaines, le journaliste de la BBC Guillem Balague profitait de sa rubrique Ask Guillem pour assurer que Lionel Messi avait pour le moment pris la décision de quitter le Barça une fois que la saison sera arrivée à son terme. Pour rappel, le capitaine du FC Barcelone avait déjà fait part de ses envies d’ailleurs à l’occasion du dernier mercato estival via l’envoi du fameux burofax à son ancienne direction. En plus de la réduction importante des salaires ces dernières semaines en raison de la crise économique due au Covid-19, Lionel Messi a depuis été la cible de plusieurs crasses dont une concernant sa relation difficile avec Antoine Griezmann dont il en serait le responsable selon la presse et plus récemment via les révélations sur les chiffres de son contrat divulgués par El Mundo dimanche. Ayant appris comme tout le monde ceci dans les journaux, Ronald Koeman a profité de la victoire du FC Barcelone dimanche face à l’Athletic Bilbao (2-1) afin de mettre les choses au clair dans cette affaire. « Ce qui a été publié dans la presse à propos de Messi a été fait de manière malveillante. Nous devons essayer de savoir comment cela a pu être révélé dans la presse. (…) Il y a des gens qui veulent faire du mal au Barca et à Leo. (…) Celui qui a divulgué le contrat de Messi ne peut pas avoir un avenir au Barca ». Josep Maria Bartomeu pourrait-il être l’instigateur de cette fuite ? Certainement pas selon lui lors de son passage sur le plateau de Gol a Gol. « C’est totalement faux. (…) C'est une affaire très grave et il est totalement illégal de divulguer des contrats professionnels. Parler à la télévision et accuser est facile, mais nous ne sommes pas pour les blagues, car cela finirait au tribunal. Messi mérite ce qu'il demande pour des raisons à la fois sportives et commerciales. Sans pandémie, le Barca pourrait parfaitement payer ces chiffres ».

L’énigmatique message du clan Messi…

Le FC Barcelone est en proie à un énorme chamboulement en fin de saison. En effet, de par sa situation contractuelle, Lionel Messi pourrait bien quitter son club de toujours et mettre les voiles vers une toute autre destination. Le PSG ? Manchester City ? Pour le moment, rien n’est sûr. La décision de l’Argentin ne devrait pas être prise pour le moment, mais plutôt à la toute fin de saison. Néanmoins, la fuite de son salaire aurait particulièrement touché Lionel Messi comme le candidat à la présidence du Barça Joan Laporta l’a assuré ces dernières heures. Et l’entourage du joueur partagerait la peine du capitaine du FC Barcelone. En effet, Matías Messi, frère du sextuple Ballon d’or, a publié une photo sur Instagram d’un texte dans lequel on peut lire le message suivant. « Il n'y a pas besoin de forcer les relations, ni amoureuses, ni familiales, ni amicales. Les personnes qui démontrent qu’elles ne veulent pas faire partie de votre vie devraient être laissées pour compte ». Un message aux allures de proverbe qui sonne comme un ras-le-bol au sein du clan Lionel Messi. De quoi jeter un sérieux froid sur une éventuelle prolongation de contrat au FC Barcelone. Mais au Barça , on ne lâche pas l’affaire pour le capitaine blaugrana.

« Nous lui devons beaucoup et je pense qu'il doit aussi beaucoup au Barça »