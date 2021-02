Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme coup de gueule de Koeman sur le contrat de Messi !

Publié le 1 février 2021 à 8h30 par Th.B.

Alors que le contrat en or de Lionel Messi a été étalé dans la presse espagnole via El Mundo, Ronald Koeman est monté au créneau. L’entraîneur du FC Barcelone a d’ailleurs menacé la personne qui se trouve derrière la divulgation de ces informations.

Dans son édition de dimanche, El Mundo a lâché une bombe, à savoir les chiffres du contrat pharaonique de Lionel Messi qui « ruine le Barça » comme l’écrit le journal espagnol. À en croire les informations récoltées par le média, grâce à sa prolongation de contrat datant de 2017, le capitaine du FC Barcelone se serait ainsi assuré un montant total de 555M€ environ. De quoi lui permettre de percevoir un salaire annuel de 138M€, y compris certains bonus. Ce ne sont là qu’une partie des chiffres dévoilés par El Mundo . Des révélations qui n’ont pas manqué de faire réagir, à commencer par le candidat à la présidence Joan Laporta. Pour Ronald Koeman, le problème est profond au FC Barcelone et ne repose pas sur les seules épaules de Lionel Messi.

«Celui qui a divulgué le contrat de Messi ne peut pas avoir un avenir au Barça»