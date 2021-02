Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Lionel Messi en coulisse

Publié le 1 février 2021 à 6h30 par T.M.

Alors que tout le monde s’interroge sur l’avenir de Lionel Messi, en interne, le joueur du FC Barcelone aurait fait passer un message fort.

Prolongera ou partira ? Telle est actuellement la question concernant l’avenir de Lionel Messi. Le flou est total à propos de l’Argentin, qui avait déjà voulu quitter le FC Barcelone l’été dernier. Cette fois, en fin de contrat, La Pulga pourra s’en aller librement à l’issue de la saison et le PSG et Manchester City seraient déjà prêts à saisir l’affaire. Mais pour le Barça, tout ne serait pas perdu. Enfin, l’issue de ce feuilleton Messi devrait avant tout dépendre de ce qui arrivera le 7 mars prochain, date à laquelle on connaitra le nouveau président blaugrana.

« Il veut voir à quoi ressemblera le projet »