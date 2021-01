Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Face aux révélations, le Barça et Messi vont contre-attaquer !

Publié le 31 janvier 2021 à 13h30 par T.M.

Ce dimanche, El Mundo a lâché une incroyable information, révélant le contrat pharaonique qui lie le FC Barcelone et Lionel Messi. Face à cela, le club catalan et l’Argentin ne vont pas rester les bras croisés.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les rumeurs. En fin de contrat, la star du FC Barcelone pourrait donc s’en aller à la fin de la saison. Mais ce dimanche, c’est une autre information, et pas des moindres, sur l’Argentin qui fait énormément parler en Espagne. En effet, El Mundo a lâché une énorme bombe en révélant le contrat astronomique qui lie le Barça et Messi. Pour le média ibérique, il s’agit même du « contrat pharaonique qui ruine le Barça ». Il faut dire que les montants évoqués dans les documents sont vertigineux. Lors de sa prolongation avec le club catalan en 2017, Lionel Messi se serait alors assuré quasiment 555M€ soit près de 138M€ par saison. Et dans ce contrat, certaines clauses XXL ont aussi de quoi interpeller comme cela de 127M€ rien que pour le fait d’avoir prolonger ou celle de 77M€ pour « fidélité ».

« Le Barça va entamer des actions légales »

Face à cette terrible information lâchée par la presse espagnole, la réponse du FC Barcelone aura été rapide. Ce dimanche midi, le club catalan a publié un communiqué en réponse à cette affaire. Soutenant Lionel Messi, le Barça a également fait savoir qu’il engagerait des actions légales suite à ces révélations : « Face à l’information publiée ce dimanche pour El Mundo concernant le contrat passé entre Barcelone et Lionel Messi, le club regrette que cela soit sorti publiquement, cela concerne un document privé et concerné par le principe de confidentialité entre les parties. Le Barça nie catégoriquement toute responsabilité dans la publication de ce document et va entamer des actions légales contre le journal El Mundo pour les préjudices causés. Le Barça exprime son soutien absolu envers Lionel Messi, surtout face à une tentative de nuire à son image ».

Messi prépare la riposte !