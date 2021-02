Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès a une intuition pour la vente de l’OM…

Publié le 1 février 2021 à 5h45 par T.M.

Alors que la situation a dégénéré ce samedi à Marseille, Pierre Ménès y voit là une possible manoeuvre pour accélérer le départ de Frank McCourt et la vente du club.

Ce samedi, les images à la Commanderie étaient incroyables. En effet, les fans de l’OM étaient en colère et certains n’ont pas hésité à pénétrer dans le centre d’entraînement phocéen pour y faire de gros dégâts. La situation a totalement dégénéré et même Alvaro Gonzalez a été touché par un projectile. Alors que ce climat tendu et ces débordements ont entraîné le report de la rencontre prévue samedi soir entre l’OM et Rennes, Pierre Ménès est revenu sur ces incidents, faisant même un possible rapprochement avec la vente du club phocéen.

Pousser McCourt à partir ?