Mercato - OM : Au cœur de la tempête, Eyraud annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 1 février 2021 à 5h15 par A.M.

Malgré la pression qui pèse sur ses épaules, Jacques-Henri Eyraud ne compte pas abandonner son poste de président de l'OM.

Juste après les incidents qui ont eu lieu à La Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, plus que jamais sous pression pour son avenir. Toutefois, malgré la grogne des supporters, le président de l'OM refuse de démissionner. « Jeter l’éponge ? Pas du tout. Vous savez, j’ai été combattant dans ma vie sportif tout d’abord, dans ma vie professionnelle aussi. On a deux choix ce soir : baisser les bras et dire que le foot est à l'image de la société, soit on n'accepte pas. On va partir au combat et essayer de trouver des solutions, par le droit d'abord mais aussi d’autres solutions. Il faut toujours avoir du dialogue et essayer de comprendre », confiait-il samedi soir au micro du Canal Football Club .

Eyraud refuse de quitter l'OM