Mercato - ASSE : Le gros coup M’Baye Niang plombé par Mostafa Mohamed et... Hatem Ben Arfa ?

Publié le 1 février 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que l'ASSE serait de retour à la charge pour M'Baye Niang, l'attaquant du Stade Rennais pourrait également rejoindre les Girondins de Bordeaux où évolue son ami Hatem Ben Arfa.

Ce n'est un secret pour personne, l'AS Saint-Etienne souhaite recruter un attaquant depuis de longues semaines. L'été dernier déjà, Claude Puel a tenté de dénicher un avant-centre compte tenu du fait que Jean-Philippe Krasso et Charles Abi semblent un peu tendres pour le haut niveau à l'heure actuelle. Dans cette optique, l'ASSE a tenté d'attirer M'Baye Niang en toute fin du mercato estival, en vain suite à l'irruption de nombreux agents dans le dossier. Cet hiver, c'est la piste menant à Mostafa Mohamed qui semblait tenir la corde. Un feuilleton qui dure depuis plus d'un mois. Et face à la difficulté de ce dossier, l'ASSE aurait relancé la piste menant à M'Baye Niang.

Niang très tenté à l'idée de rejoindre son ami Ben Arfa ?