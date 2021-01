Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sait à quoi s’en tenir pour M'Baye Niang !

Publié le 30 janvier 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que l’ASSE aurait réactivé le dossier M'Baye Niang au cours des dernières heures, le dossier pourrait bien s’avérer impossible à boucler pour les Stéphanois.

Malgré son échec dans le dossier Mostafa Mohamed, l’ASSE n’aurait pas abandonné son projet d’enrôler un numéro 9 cet hiver. En effet, les Verts auraient réactivé la piste menant à M'Baye Niang dans la dernière ligne de cette fenêtre hivernale des transferts à en croire les informations dévoilées par L’Equipe . L’attaquant de 26 ans est une vieille connaissance pour les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard dans la mesure où ils souhaitaient déjà l’enrôler l’été dernier, et même ensuite en tant que joker. Seulement voilà, après avoir échoué par deux fois, l’ASSE pourrait essuyer un troisième échec avec M'Baye Niang.

L’ASSE n’aurait pas les moyens de répondre aux exigences du Stade Rennais