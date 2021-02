Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu tape du poing sur la table pour le contrat de Messi !

Publié le 1 février 2021 à 12h00 par Th.B.

Ex-président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a tenu à démentir toute implication dans la divulgation du contrat XXL de Lionel Messi dans la presse.

Dimanche, El Mundo a lâché une bombe qui a fait couler beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées. En effet, ayant mis la main sur les chiffres du contrat pharaonique de Lionel Messi, le média espagnol les a communiqué. Selon les informations récoltées par El Mundo , le capitaine du FC Barcelone toucherait, grâce à sa prolongation de contrat signée en 2017, un salaire annuel de 138M€ environ sans prendre en compte les divers bonus auxquels il a le droit. Un salaire monstre qui est justifié selon le candidat à la présidence du Barça Joan Laporta qui estime qu’on ne peut pas se permettre d’être proche de ses sous lorsqu’il s’agit du « meilleur joueur du monde ». Ancien président du FC Barcelone qui a démissionné à la fin du mois d’octobre, Josep Maria Bartomeu pourrait être derrière cette fuite selon certains bruits de couloir. Il n’en cependant rien selon lui.

Bartomeu nie une quelconque implication pour la fuite des chiffres du contrat de Messi