Mercato : PSG, Messi… Le Barça contre-attaque et fracasse Leonardo !

De nouveau interrogé sur l’intérêt du PSG pour Lionel Messi, Joan Laporta a de fustigé le comportement de Leonardo et les agissements du club de la capitale.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi suscite d’ores et déjà les convoitises des plus grands clubs européens, et plus particulièrement du PSG. D’ailleurs, alors que le club de la capitale était jusqu’ici resté très discret dans ce dossier, les sorties en provenance de Paris se multiplient ces dernières semaines concernant Lionel Messi. Après Neymar, c’est Leandro Paredes puis Angel Di Maria qui ont interpellé la Pulga pour son avenir. Leonardo en a fait de même en confirmant son intérêt pour la star du Barça dans France Football . « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près », avait indiqué le directeur sportif du PSG. Une sortie qui n’est pas passée auprès de Joan Laporta, grand favori pour prendre la tête du club culé, qui avait poussé un gros coup de gueule contre l'écurie parisienne.

« Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football »