Mercato - PSG : Enorme coup dur pour le recrutement de Leonardo !

Priorité de Mauricio Pochettino cet hiver, Dele Alli ne devrait pas rejoindre le PSG. Tottenham aurait définitivement mis fin à cette possibilité.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Dele Alli est la priorité de Mauricio Pochettino cet hiver. Une piste longuement étudiée depuis l'ouverture du mercato. C'est d'ailleurs le seul dossier concret étudié durant le mois de janvier par le PSG. L'international anglais en manque de temps de jeu souhaitait partir, et José Mourinho ne s'y opposait pas, mais clairement Daniel Levy n'était pas sur la même longueur d'ondes.

Et visiblement, aucun terrain d'entente ne sera trouvé avant minuit ce lundi soir. En effet, selon Fabrizio Romano, Dele Alli ne rejoindra pas le PSG. Le joueur a poussé pour rejoindre Mauricio Pochettino à Paris jusqu'au bout, en vain. Mais Tottenham a refusé de le laisser filer Dele Alli, faut d'avoir trouvé son remplaçant. Christian Eriksen a longtemps été ciblé, mais l'Inter Milan a fini par mettre son veto. Autrement dit, le PSG ne devrait voir débarquer de recrues cet hiver.

