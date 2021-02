Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est ouverte pour Lionel Messi !

Publié le 1 février 2021 à 22h00 par Th.B.

En pleine réflexion au sujet de son avenir au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait bien prendre la décision de ne pas prolonger son contrat en partie en raison de l’ultime couteau qui lui a été planté dans le dos par un membre du Barça quant à la divulgation des chiffres de son contrat.

Et si le feuilleton Lionel Messi avait pris un tournant décisif dimanche ? Dans ses colonnes du jour en question, El Mundo dévoilait les chiffres faramineux du contrat de Lionel Messi au FC Barcelone qui lui permettrait de percevoir un salaire annuel avoisinant les 138M€. Face à ces révélations, le Barça a réagi via le candidat à la présidence Joan Laporta et son entraîneur Ronald Koeman. Le technicien néerlandais a même fait savoir en conférence de presse dimanche soir que « celui qui a divulgué le contrat de Messi ne peut pas avoir un avenir au Barça ». Et l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone serait d’ailleurs très discuté et indécis à présent.

La crasse de trop pour Lionel Messi ?