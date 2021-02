Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La bombe de la presse espagnole va avoir un effet inattendu sur Messi !

Publié le 1 février 2021 à 19h00 par A.M.

Au lendemain de la divulgation de son contrat dans la presse espagnole, Lionel Messi serait finalement très agréablement surpris des soutiens qu'il a reçus. Au point d'envisager l'hypothèse de rester au Barça.

Dimanche, El Mundo a lâché une énorme bombe sur Lionel Messi, en divulguant les chiffres fous de son contrat signé lors de sa prolongation en 2017. Au total, le sextuple Ballon d'Or devrait toucher 555M€ sur la durée de son contrat. Bien évidemment, cela a fait grand bruit en Espagne et la gestion du FC Barcelone, qui traverse une grave crise financière, est de nouveau pointée du doigt. Malgré tout, L'international argentin a reçu de nombreux soutiens en interne. Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du Barça, ou encore Ronald Koeman se sont publiquement exprimés afin de défendre Lionel Messi.

Messi pourrait finalement rester au Barça

Et selon les informations de Jota Jordi, journaliste de La Sexta , Lionel Messi aurait été agréablement surpris des soutiens reçus en interne. Soutenu par les fans du Barça, ainsi que par ses coéquipiers et son entraîneur, le sextuple Ballon d'Or serait très touché de se sentir soutenu face à la tempête médiatique. A tel point que le journaliste espagnol, présent sur le plateau du Chiringuito , assure que cela pourrait même convaincre Lionel Messi de rester au FC Barcelone malgré l'intérêt du PSG et de Manchester City alors que son contrat s'achève en juin prochain.