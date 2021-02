Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce du Barça sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 1 février 2021 à 9h30 par D.M.

Directeur des relations institutionnelles du FC Barcelone, Guillermo Amor est revenu sur les révélations de la presse espagnole sur le contrat de Lionel Messi, mais aussi sur son avenir en Catalogne.

Il n’est question que de Lionel Messi en Espagne ces dernières heures. En effet, El Mundo a dévoilé ce dimanche les chiffres ahurissants du contrat de l’Argentin négocié en 2017. Selon le média espagnol, la Pulga aurait touché 555 237 619€. Un chiffre qui fait énormément parler, alors que le FC Barcelone traverse l’une des crises les plus graves de son histoire. Alors que Lionel Messi voit son contrat expirer en juin prochain et qu’il n’a toujours pas signé de nouveau bail avec le club catalan, certains espèrent que le joueur quittera la formation blaugrana à l'intersaison. Mais le joueur peut compter sur le soutien de ses dirigeants et notamment de Guillermo Amor.

« Notre désir est qu’il continue et qu’il finisse sa carrière ici »