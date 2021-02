Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, PSG… La priorité de Mbappé est connue !

Publié le 1 février 2021 à 20h10 par Th.B.

Toujours dans le flou concernant son avenir, Kylian Mbappé aurait la ferme volonté de ne discuter qu’avec le PSG pour le moment malgré l’intérêt d’autres formations européennes dont le Real Madrid entre autres.

En cas de l’absence d’un accord pour une prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le club de la capitale à la fin de la saison. En effet, il ne lui resterait alors qu’une saison sur son contrat courant jusqu’en juin 2022. Ces derniers temps, Mbappé a lui-même laissé le doute planer concernant son avenir au micro de Canal+ . « Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion ». Et au sein de son entourage, la réflexion est concentrée sur le PSG et rien d’autre. Du moins pour le moment.

Priorité à la discussion avec le PSG pour le clan Mbappé, tapis pour Al-Khelaïfi