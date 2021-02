Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour cet international français !

Publié le 1 février 2021 à 19h15 par La rédaction

Alors que le Bayern Munich aurait accéléré dans le dossier Upamecano, le patron du club bavarois a insisté sur la concurrence en attendant de pouvoir passer à l'action. De quoi décontenancer le PSG ?

À seulement 22 ans, Dayot Upamecano se fait remarquer pour ses bonnes sorties du côté du RB Leipzig. À tel point que de nombreux cadors européens surveilleraient de près son profil et ce, depuis plus d'un an maintenant. Parmi les prétendants pour le jeune international français se trouve notamment le Paris Saint-Germain, comme le10sport.com vous l’a révélé le 21 juillet 2020. Même s'il ne quittera pas Leipzig cet hiver, les différents clubs intéressés commencent à préparer le terrain en vue d'une arrivée lors du prochain mercato estival. C'est notamment le cas du côté du Bayern Munich, qui chercherait un successeur à David Alaba et qui aurait récemment accéléré dans ce dossier, jusqu'à rencontrer les agents d’Upamecano. Même si l'intérêt du club bavarois n'est plus un secret, comme l'a récemment confirmé Hasan Salihamidzic, le directeur sportif, le patron du Bayern Munich a également évoqué ce dossier.

« Si cela devient concret, nous en reparlerons. Il faut attendre et voir »