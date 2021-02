Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman s'agace de nouveau pour le contrat de Messi !

Publié le 2 février 2021 à 14h00 par A.D.

Alors que la presse espagnole a lâché une bombe sur le contrat de Lionel Messi, qui ruinerait le FC Barcelone, Ronald Koeman y est allé de son coup de gueule dimanche. Interrogé à nouveau sur le sujet en conférence de presse ce mardi, le technicien du Barça en a rajouté une couche.

La presse espagnole a fait une révélation qui a eu l'effet d'une bombe ce dimanche. Selon les informations d' El Mundo , le nouveau contrat signé par Lionel Messi lui permettrait de percevoir un salaire annuel de près de 138M€, plus bonus, soit 555M€ au total. Et ce bail paraphé par La Pulga en 2017 « ruine le Barça » d'après le journal ibérique. Interrogé dimanche en conférence de presse, Ronald Koeman a poussé un gros coup de gueule. « Ce qui a été publié dans la presse à propos de Messi a été fait de manière malveillante. Nous devons essayer de savoir comment cela a pu être révélé dans la presse. Nous devons nous concentrer sur notre saison. L'équipe va bien ces derniers temps. Nous avons gagné beaucoup de matchs. Nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur ce problème, mais il y a des gens qui veulent faire du mal au Barca et à Leo. Messi a démontré sa qualité de footballeur pendant des années, il a beaucoup aidé à rendre ce club génial et il a beaucoup aidé à gagner des titres. J'ai remarqué que Messi était très motivé, mais pas plus que pour d'autres matchs. Bien sûr, les nouvelles d’aujourd'hui (ndlr dimanche) auraient pu l'affecter. Vous devez respecter les joueurs importants qui ont tant fait pour ce club. Leo est un gagnant, il veut toujours prouver sa qualité. Il est important d'être uni » , s'est agacé le technicien du FC Barcelone.

«Il est absurde que vous parliez de cette histoire pendant trois ou quatre jours»