Mercato - ASSE : Claude Puel a tenté un autre coup en attaque !

Publié le 2 février 2021 à 13h10 par D.M.

L’ASSE s’est activée dans les derniers instants du mercato pour mettre la main sur un attaquant. Avant de boucler le prêt d'Anthony modeste, le club stéphanois aurait tenté d’attirer Sam Lammers, sous contrat avec l’Atalanta.

A la recherche d’un attaquant, l’ASSE s’est démenée pour dénicher la perle rare. Dans un premier temps, le club stéphanois avait concentré ses efforts sur Mostafa Mohamed, comme cela a été annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 28 décembre dernier, mais le FC Zamalek aurait refusé de le vendre à la formation française en raison notamment des déclarations de Roland Romeyer. Toujours selon nos informations, les Verts se sont aussi intéressés à M’Baye Niang, qui a décidé de rester à Rennes comme l’a annoncé Florian Maurice. Finalement, dans les derniers instants du mercato, l’ASSE a trouvé un accord avec Cologne pour le prêt d’Anthony Modeste. Mais un autre joueur était suivi par le club du Forez..

« L’ASSE s’intéressait à Sam Lammers, mais… »