Mercato - OM : Une énorme surprise à prévoir pour le successeur annoncé de Villas-Boas ?

Publié le 2 février 2021 à 15h45 par D.M.

A la recherche d'un remplaçant à André Villas-Boas, qui quittera l'OM à la fin de la saison, Pablo Longoria aurait ciblé Lucien Favre. Mais l'entraîneur suisse intéresserait également l'OGC Nice.

« Un départ en juin ? Bien sûr, oui. Avec la position où on est, c'est normal. Ça va contre ce qui a été dit par la direction, mais je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester. On pense tous que ça va se passer comme ça. On est à 15 points du haut de tableau, loin de nos objectifs de début de saison. L'année prochaine sera l'année zéro pour le club, ça va être un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite » lâchait le 29 janvier dernier André Villas-Boas, officialisant son prochain départ de l’OM. Pablo Longoria aurait commencé à rechercher son successeur et aurait notamment ciblé Lucien Favre. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund n’est pas insensible à l’intérêt de l’OM, mais ne souhaite pas rejoindre une équipe en cours de saison.

Un retour de Favre à Nice dans les tuyaux