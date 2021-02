Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel aurait recalé une piste offensive de longue date !

Publié le 2 février 2021 à 11h10 par D.M.

A la recherche d’un attaquant lors de ce mercato hivernal, l’ASSE avait la possibilité de s’offrir Arian Grbic, en difficulté à Lorient. Mais les dirigeants stéphanois n’auraient pas donné suite à ce dossier.

L’ASSE a rempli ses objectifs lors de ce mercato hivernal. Désireux de se renforcer en attaque et en défense, le club stéphanois est parvenu à boucler les arrivées en prêt de Pape Cissé, mais aussi d’Anthony Modeste. Ce dernier a rejoint le club du Forez dans les derniers instants du mercato sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Un soulagement pour Claude Puel, qui avait multiplié les pistes offensives et les échecs. Le club stéphanois avait notamment ciblé Mostafa Mohamed et M’Baye Niang, comme cela avait été annoncé en exclusivité par le 10 Sport, mais ces deux dossiers ont échoué.

Grbic aurait été proposé à l'ASSE