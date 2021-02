Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une petite bombe sur... Varane !

Publié le 2 février 2021 à 8h45 par D.M.

Le PSG voudrait s’offrir un défenseur central lors du prochain mercato estival et aurait coché le nom de Raphael Varane. Le défenseur du Real Madrid disposerait d’une offre de Leonardo.

Le Real Madrid pourrait perdre plusieurs cadres du vestiaire à l’intersaison. Le club espagnol pourrait notamment se séparer de Sergio Ramos qui ne parvient pas à trouver de terrain d’entente avec sa direction pour prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. The Mirror annonçait même que le capitaine du club espagnol avait pris la décision de quitter la Casa Blanca et de rejoindre Manchester United. Mais selon la presse espagnole, un autre défenseur central pourrait quitter l’écurie de Zinédine Zidane. Sport annonçait il y a quelques jours que Raphaël Varane avait pris la décision de quitter le Real Madrid à la fin de la saison pour rejoindre une autre équipe européenne et relever un nouveau défi.

Une offre du PSG pour Varane