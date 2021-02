Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Lionel Messi quasiment acté au Barça !

Publié le 2 février 2021 à 10h00 par T.M.

Ce dimanche, la presse espagnole a lâché une véritable bombe avec le contrat XXL de Lionel Messi. Alors que cela a créé la polémique, pour l’avenir du joueur du FC Barcelone, cela pourrait bien être le problème de trop…

Alors que le FC Barcelone accuse des dettes astronomiques, Lionel Messi pourrait bien en être la raison. En effet, selon les terribles révélations d’El Mundo, l’Argentin ruinerait le club catalan puisque lors de sa prolongation en 2017, il se serait vu garantir près de… 555M€. Depuis ces révélations, cette somme astronomique ne cesse de faire parler, mais aussi faire polémique. Alors qu’en Catalogne on se défend en disant que Messi rapporte beaucoup plus que ce qu’il ne gagne, la polémique est tout de même bien présente. Agacée, La Pulga aurait décidé d’amener cette affaire en justice, mais cela pourrait également avoir de très grosses répercussions sur son avenir avec le Barça.

La tendance est à un départ !