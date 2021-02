Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann prend position pour l’avenir de Messi !

Publié le 2 février 2021 à 4h45 par T.M.

Si tout le monde s’interroge sur l’avenir de Lionel Messi, Antoine Griezmann espère le voir continuer au FC Barcelone encore un certain temps.

Jusqu’au 7 mars au moins, les rumeurs devraient être nombreuses concernant l’avenir de Lionel Messi. En effet, tant que le prochain président du FC Barcelone ne sera pas connu, l’Argentin ne devrait prendre aucune décision concernant son avenir. En attendant, alors que Messi est en fin de contrat, le flou va persister ce qui va également laisser la porte ouverte à un possible départ à l’issue de la saison. Alors que ce scénario serait bel et bien envisageable, le PSG et Manchester City seraient déjà à l’affût pour récupérer Lionel Messi. Néanmoins, à Barcelone, on souhaite voir le sextuple Ballon d’Or continuer…

Griezmann veut continuer avec Messi !