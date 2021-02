Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une énorme opération avec Salah et Mbappé ?

Publié le 2 février 2021 à 1h45 par Th.B.

Potentielle vente afin d’accueillir Kylian Mbappé à Liverpool, Mohamed Salah ne devrait finalement pas faire de la place à l’attaquant du PSG l’été prochain à Anfield. Alors qu’un départ ne serait pas dans les tuyaux, une prolongation de contrat devrait rapidement être négociée.

Le PSG pourrait craindre Liverpool dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, alors que le club de la capitale espérerait pouvoir conserver son numéro 7, les Reds et le Real Madrid espéreraient toujours pouvoir mettre la main sur le champion du monde tricolore. Et d’après Geoffroy Garétier, journaliste de Canal+ , Jürgen Klopp pourrait sacrifier Mohamed Salah l’été prochain, soit deux ans avant la fin de son contrat, afin de recruter l’attaquant du PSG. Néanmoins, la situation serait tout autre à en croire Fabrizio Romano.

Pas de départ pour Salah, une prolongation dans les tuyaux