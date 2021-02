Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition de taille est posée pour le départ de Mbappé !

Publié le 1 février 2021 à 23h15 par Th.B.

Bien que le Real Madrid et Liverpool continuent d’être liés au nom de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG ne devrait pas bouger en fin de saison si la situation sanitaire n’évoluait pas.

Depuis de longues semaines, le PSG doit se frotter au Real Madrid et à Liverpool qui semblent être en course pour s’attacher les services de Kylian Mbappé l’été prochain, soit à une saison de l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. Alors que le principal intéressé a laissé planer le doute au micro de Canal+ ces derniers jours, une prolongation serait toujours une possibilité prise en considération par le clan Mbappé comme Fabrizio Romano l’a fait savoir à Anfield Watch . L’attaquant du PSG et ses proches privilégieraient le dialogue avec les dirigeants du club parisien avant d’entamer des discussions avec tout autre équipe. Et quand bien même le clan Mbappé décidait de quitter le PSG, un transfert ne serait pas une certitude.

Le Covid-19, la clé du dossier Mbappé ?