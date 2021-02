Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La chasse est ouverte pour Lionel Messi !

Publié le 2 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Choqués par le fait que le salaire mirobolant de Lionel Messi ait été dévoilé par la presse, Ronald Koeman et Joan Laporta ont publiquement fait savoir que la personne responsable de cette révélation soit sanctionnée en interne.

Dimanche, El Mundo lâchait une bombe en divulguant les chiffres du contrat pharaonique de Lionel Messi grâce auquel il percevrait environ un salaire annuel de 138M€ sans compter les bonus. Offusqué par la fuite d’une telle information, Ronald Koeman tapait du poing sur la table dimanche soir suite à la victoire du FC Barcelone sur l’Athletic Bilbao au cours de laquelle le capitaine du Barça a d’ailleurs ouvert la marque sur coup franc. « Ce qui a été publié dans la presse à propos de Messi a été fait de manière malveillante. Nous devons essayer de savoir comment cela a pu être révélé dans la presse. (…) Celui qui a divulgué le contrat de Messi ne peut pas avoir un avenir au Barca ». L’entraîneur du FC Barcelone évoque donc un traître parmi les rangs du club culé. Un discours similaire à celui de Joan Laporta.

« Ce qui s'est passé est un crime »