Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce de taille sur l’avenir de Camavinga !

Publié le 2 février 2021 à 13h00 par La rédaction

Eduardo Camavinga continue d’agiter le mercato. Du haut de ses 18 ans, le milieu du Stade Rennais est convoité par de nombreux clubs, dont le Real Madrid. Si son avenir est encore incertain, Camavinga pourrait rester en Bretagne et prolonger comme l'a expliqué Florian Maurice.

Depuis la saison dernière, Eduardo Camavinga agite le mercato. Avec son jeune âge et le potentiel qu’il affiche, le milieu du Stade Rennais attise la convoitise des plus grands clubs d’Europe. Le Real Madrid suit notamment le dossier de très près, désireux de renouveler son entrejeu alors que Luka Modric et Toni Kroos arrivent en fin de cycle. L'avenir est donc très incertain, d'autant que le joueur a récemment indiqué qu'il pourrait prolonger son bail, courant actuellement jusqu'en 2022. « Est-ce que je pourrais prolonger? Oui. En ai-je envie? Oui. Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas, il y a des négociations. Si vous voulez parler de ça, il y a mon père. C'est une réflexion sur tout. Il y a des négociations, des réflexions, on parle. Si ça se fait, ça se fera. C'est vous (les journalistes, ndlr) qui me voyez parti, mois je suis concentré à 100% sur le club » avait déclaré Camavinga en conférence de presse. Des déclarations qui soulagent la direction du Stade Rennais.

« On discute toujours avec ses agents et sa famille pour essayer de trouver une solution »