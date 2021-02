Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une énorme menace pour Raphaël Varane ?

Publié le 2 février 2021 à 11h15 par D.M.

A la recherche d’un défenseur central, le PSG serait passé à l’action pour s’offrir Raphaël Varane, à la recherche d’un nouveau projet sportif. Manchester United se serait également positionné.

Et si Raphaël Varane quittait le Real Madrid à la fin de la saison ? Selon Sport , son départ ne ferait plus aucun doute. Le média espagnol annonçait que l’international français aurait pris la décision de quitter la Casa Blanca à la fin de la saison et serait à la recherche d’un nouveau projet sportif. Et à en croire OK Diario , Varane pourrait bien retourner en Ligue 1 où le PSG lui ferait les yeux doux. Intéressé par le joueur de 27 ans, Leonardo aurait même formulé une première offre pour tenter de l’attirer, mais il n’est pas seul dans ce dossier.

Manchester United prêt à s'offrir Varane