Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le Qatar sait à quoi s’en tenir pour son projet colossal !

Publié le 2 février 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le Qatar rêverait de recruter Lionel Messi pour l’associer à Neymar et Kylian Mbappé, ce souhait des propriétaires du PSG pourrait bien s’avérer impossible à concrétiser.

Arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi pourra quitter librement le FC Barcelone au cours de la prochaine session estivale des transferts. S’il ne prolonge pas, l’Argentin pourra alors relever un ultime challenge en Europe en s’en allant de son club de toujours, chose qu’il voulait déjà effectuer l’été dernier. Et le PSG n’aurait pas l’intention de passer à côté de cette occasion ! En effet, comme Leonardo et Mauricio Pochettino l’ont fait savoir, la perspective de voir Lionel Messi à Paris ne leur déplairait pas. Cela ne déplairait pas non plus au Qatar, qui ne serait pas contre voir celui qu’on surnomme La Pulga être associé à Neymar et Kylian Mbappé dans l’attaque du PSG.

« Impossible que le PSG prolonge ses deux stars et recrute Messi »