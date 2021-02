Mercato - PSG : Un avenir à l’OM ? Mauricio Pochettino est catégorique !

Foot - Mercato - PSG

Ancienne figure de l’Espanyol, Mauricio Pochettino ne s’imagine pas rejoindre un jour le FC Barcelone en raison de son attachement pour son ancien club, et l’Argentin éprouve le même sentiment avec l’OM vis-à-vis du PSG.

Mauricio Pochettino est un homme de principes. Ancien joueur et entraîneur de l’Espanyol Barcelone, le nouvel entraîneur du PSG a malgré tout été courtisé par le FC Barcelone ces derniers mois pour venir prendre la tête du club culé, sans succès. Interrogé par RMC ce lundi, l’Argentin s’est justifié : « J’ai une réelle affection pour l’Espanyol de Barcelone. J’y ai passé douze ans en tant que joueur, cinq ans en tant qu’entraîneur. Dix-sept ans de ma vie footballistique… C’est le club où j’ai passé le plus de temps, ils m’ont donné l’opportunité de devenir entraîneur. Et c’est pourquoi, avec la grande rivalité qui existe, il me serait impossible de travailler au Barça. (…) Ce serait impossible parce que mon nom, mon visage, sont liés à l’Espanyol de Barcelone. Je crois que les choses sont ainsi. On a une identité qui nous appartient. »

« L’OM ? Ce serait impossible »