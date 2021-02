Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur cette opération inattendue de Leonardo !

Publié le 2 février 2021 à 10h45 par T.M.

Cela n’était pas prévu en ce mois de janvier, mais le PSG a dû trouver un nouveau point de chute à Marcin Bulka. Alors que le Polonais a finalement été prêté à Châteauroux, des précisions ont été apportées sur cette opération.

Barré par Keylor Navas et Sergio Rico au PSG et en quête de temps de jeu pour progresser, Marcin Bulka a été prêté l’été dernier. Le Polonais a ainsi pris la direction de l’Espagne et de Carthagène, club de deuxième division. Toutefois, avec seulement 4 matchs au compteur, le portier de 21 ans a vu son expérience virer au calvaire. Une décision radicale a donc été prise durant ce mois de janvier. Ainsi, le prêt de Marcin Bulka a été rompu et finalement, le gardien sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG va finir la saison en Ligue 2 avec Châteauroux.

Une faveur entre anciens du PSG !