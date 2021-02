Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort du clan Pogba sur son avenir !

Publié le 2 février 2021 à 9h15 par T.M.

Paul Pogba devrait visiblement être l’un des gros feuilletons du prochain mercato estival. Alors que l’avenir du joueur de Manchester United fait parler, son frère, Mathias, s’est confié sur le sujet.

Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, les têtes sont déjà tournées vers la prochain fenêtre de recrutement durant l’été. Et celle-ci pourrait notamment être animée par un certain Paul Pogba. Il y a quelques semaines désormais, Mino Raiola, agent du Français, avait lâché une bombe assurant que le moment de quitter Manchester United était certainement venu. L’heure du divorce serait donc imminente bien que Pogba soit sous contrat jusqu’en 2022 et cela ne manquerait pas d’intéresser certains prétendants. Alors que le Real Madrid et la Juventus ne sont jamais loin de Paul Pogba, il a également été annoncé que Mauricio Pochettino souhaitait recruter La Pioche au PSG.

« Si Manchester veut récupérer de l’argent… »