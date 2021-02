Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Alaba proche de rejoindre Zidane ? La réponse du Bayern Munich !

Publié le 2 février 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que David Alaba est annoncé proche de rejoindre le Real Madrid en vue de la prochaine session estivale des transferts, Karl-Heinz Rummenigge affirme ne pas avoir eu de contact avec Florentino Pétez au sujet de

Sauf énorme retournement de situation, David Alaba ne sera plus un joueur du Bayern Munich le 30 juin prochain. En effet, tandis que son contrat arrivera à son terme à cette date, Karl-Heinz Rummenigge a confirmé auprès de Sky Germany que le joueur de 28 ans avait de grandes chances de s’en aller : « Rien n'a été décidé à ce jour, mais les chances qu'il quitte le club à la fin de la saison sont d'environ 99,9%. Il a pris la décision d'essayer quelque chose de nouveau ». Cependant, toute la question est de savoir où le natif de Viennes rebondira la saison prochaine. Si le PSG et le FC Barcelone ont été annoncés sur ses traces, c’est le Real Madrid qui serait en pôle position pour accueillir David Alaba au cours de la fenêtre estivale des transferts à venir. Une hypothèse que n’a néanmoins pas confirmée Karl-Heinz Rummenigge puisqu’il dit n’avoir eu aucun contact avec les Merengue à ce sujet.

« Je ne sais pas où en sont les négociations avec le Real Madrid »