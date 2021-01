Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle dans le dossier Pogba !

Publié le 30 janvier 2021 à 15h45 par La rédaction

Ciblé par le PSG dans le cadre d'un transfert cet été, Paul Pogba semble se diriger vers un départ de Manchester United.

Le retour de Paul Pogba à Manchester United n'a pas été un long fleuve tranquille. Depuis son retour dans le club mancunien en 2016, l'international français a fait l'objet de nombreuses critiques quant à son niveau de jeu. Dernièrement, le milieu de terrain de 27 ans a délivré des performances plus que satisfaisantes, qui ont permis aux Red Devils de se replacer dans la course au titre après un début de saison laborieux en Premier League. Pour autant, Paul Pogba pourrait bel et bien quitter Manchester United l'été prochain, d'autant plus que plusieurs grosses cylindrées européennes, dont le PSG, sont intéressées par ses services...

Pas de prolongation en vue, un transfert inévitable cet été ?