Mercato - PSG : Une grande incertitude pour l’avenir de Pogba...

Publié le 30 janvier 2021 à 6h15 par T.M.

Alors qu’il serait quasiment acté que Paul Pogba quittera Manchester United à la fin de la saison, une grande question se pose pour l’avenir du Français. Quel sera son prix ?

Entre Paul Pogba et Manchester United, le divorce semble acté. Bien que le Français retrouve actuellement des couleurs sur le terrain, son avenir devrait s’écrire loin d’Old Trafford. C’est ce qu’avait clairement expliqué son agent, Mino Raiola, il y a quelques semaines, assurant que le mieux pour tout le monde était de se séparer. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, Pogba devrait à nouveau être l’un des gros feuilletons du mercato estival alors que le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient notamment à l’affût pour le récupérer.

« Payer 100M€ pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat n’est pas facile »