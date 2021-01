Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Paul Pogba sur son avenir !

Publié le 27 janvier 2021 à 20h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba serait suivi de près par plusieurs écurie européennes, et notamment le PSG. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain de Manchester United a fait passer un message clair.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United à la fin de cette saison pour ne pas être cédé gratuitement. Et cette information n'aurait pas échappé à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG voudrait sauter sur l'occasion et récupérer Paul Pogba à moindre coût lors du prochain mercato estival. Toutefois, il serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier, puisque le Real Madrid de Zinedine Zidane et la Juventus d'Andrea Pirlo voudraient aussi s'attacher les services de Paul Pogba depuis de longs mois. Lors d'un entretien accordé à Rio Ferdinand sur la chaine YouTube de BT Sport , La Pioche a lâché ses vérités sur son avenir.

«Je vais parler avec le club pour voir ce qu’il va se passer»