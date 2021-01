Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Pogba s'enflamme pour l'arrivée de Cavani !

Publié le 27 janvier 2021 à 18h50 par A.D.

Libre de tout contrat suite à son départ du PSG, Edinson Cavani s'est engagé en faveur de Manchester United. Interrogé sur l'arrivée d'El Matador chez les Red Devils, Paul Pogba s'est montré conquis.