Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Tapie fait une incroyable révélation sur Thauvin !

Publié le 2 février 2021 à 7h45 par La rédaction

Alors qu'à l'OM, on se serait fait une raison quant au départ de Florian Thauvin l'été prochain, le fils de Bernard Tapie a fait une énorme révélation sur ce dossier, se plaçant du côté du joueur.

À quelques mois de la fin de contrat, Florian Thauvin va devoir prendre une décision. Comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, Pablo Longoria fait tout son possible pour le convaincre de prolonger à l’Olympique de Marseille, alors qu'il attise les convoitises de plusieurs formations européennes. L’Équipe a même confirmé ces informations en annonçant que c'est bel et bien Thauvin qui aurait refusé l’offre transmise par l’OM. Les différentes parties connaissent donc des différends, notamment au niveau du salaire et des primes à la signature, ce qui semble s'apparenter à un départ prochain. Sauf que, face à cette situation qui s'éternise et qui laisse à penser que Florian Thauvin serait décidé à aller au bout de son contrat pour ensuite pouvoir signer avec le club de son choix, le fils de Bernard Tapie a affirmé le contraire.

« Je sais ce qu’il demande, il veut le même salaire que Steve Mandanda »