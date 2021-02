Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, ça discute toujours de Neymar…

Publié le 2 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Souvent annoncé du FC Barcelone, Neymar n’occuperait cependant pas les pensées du candidat à la présidence du Barça Joan Laporta qui a bien pris le soin d’envoyer un message clair aux socios du club culé concernant la star du PSG.

Parti à l’été 2017 pour être la figure de proue du PSG, Neymar est régulièrement annoncé de retour au FC Barcelone. Depuis l’été 2019 et malgré son transfert avorté, le Brésilien reste une possibilité pour les dirigeants du Barça bien que les finances du club culé ne semblent pas permettre une éventuelle offensive. Certains pré-candidats à la présidence du FC Barcelone comme Jordi Farré par exemple ont clairement fait savoir qu’un retour de Neymar serait le bienvenu. Pressenti comme étant le favori à la présidence Joan Laporta refuse pour sa part de mettre de l’huile sur le feu et d’attiser les rumeurs concernant un éventuel retour de Neymar. Néanmoins, Laporta s’est servi de l’attaquant du PSG dans l’optique de justifier la situation dans laquelle se trouve le club et Lionel Messi actuellement.

« Permettez-moi de ne pas parler de noms, car… »