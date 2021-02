Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit d'énormes soutiens en interne !

Publié le 2 février 2021 à 4h15 par A.M.

Depuis la fuite de son contrat dans la presse espagnole, Lionel Messi est sous le feu des citiques, mais il peut compter sur le soutien du FC Barcelone.

Au lendemain de la fuite du contrat de Lionel Messi dans le quotidien El Mundo , le numéro 10 blaugrana peut compter sur le soutien de plusieurs personnes au Barça. A commencer par Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du FC Barcelone. « Leo est ici depuis de nombreuses années et a vécu de bonnes choses et d'autres moins bonnes. Il a déjà participé à de nombreuses batailles, mais d'après ce qu'il a montré aujourd'hui, cela ne l'a pas affecté. Toute l'équipe est isolée. Et on s'énerve quand des choses sortent dans la presse, parce qu'ils ne devraient pas sortir. Si ça peut influer sur son avenir ? C'est une question pour lui, notre désir est qu’il continue et qu’il finisse sa carrière ici. Nous lui devons beaucoup et je pense qu'il doit aussi beaucoup au Barça », confie-t-il dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

Le Barça vole au secours de Messi