Mercato - OM : La sortie fracassante de Riolo sur la situation d'Eyraud !

Publié le 2 février 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Jacques-Henri Eyraud a multiplié les sorties au sujet de sa situation, Daniel Riolo estime qu'il n'a plus à faire à l'OM.

« Pourquoi je m’accroche ? Car j’ai le soutien de milliers de Marseillais. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de message que j’ai reçus hier. Et puis ça veut dire quoi ? Que à chaque crise sportive il faut changer de management ? Il y a un mois et demi on était parmi les premiers de ce championnat. L’OM connaît une passe difficile. Mais Frank et moi sommes là pour revitaliser et bâtir un projet un long terme . » Malgré les incidents qui ont frappé la Commanderie samedi, Jacques-Henri Eyraud ne cesse de répéter qu'il ne quittera pas son poste de président de l'OM. Et pourtant, Daniel Riolo assure que la séparation est inévitable.

Eyraud à l'OM, «c'est terminé» pour Riolo