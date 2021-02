Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Mbappé... Neymar est sur tous les fronts !

Publié le 2 février 2021 à 4h00 par A.M.

Dans une interview accordée à Sept à Huit, Neymar a évoqué plusieurs sujets différents, à commencer par son avenir ainsi que celui de Kylian Mbappé.

Leonardo a du pain sur la planche pour les prochaines semaines. Et pour cause, le directeur sportif du PSG doit gérer le cas épineux des prolongations des contrats de Kylian Mbappé et Neymar dont les engagements s'achèvent en juin 2022. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions se poursuivent pour la prolongation du Brésilien et bien qu'il n'y ait pas encore d'accord, l'optimisme est toutefois dominant dans ce dossier.

Neymar veut rester... avec Mbappé !