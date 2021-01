Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une mauvaise nouvelle de Camavinga !

Publié le 29 janvier 2021 à 5h00 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga a mis les choses au point concernant sa prolongation de contrat à Rennes.

« On ne parle jamais de ce genre de choses publiquement. Ce sont des choses privées entre le club, le joueur et nous. Toutes les négociations de contrat, je n’en parle jamais publiquement. Aujourd’hui il est sous contrat avec Rennes. Donc on n’a aucun contact avec d’autres clubs. Mais il a un si grand talent que je pense, et avec mon expérience je me trompe rarement, que beaucoup de clubs le voudront dès qu’il sera disponible. » Nouvel agent d'Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett faisait récemment le point sur l'avenir du milieu de terrain du Stade Rennais. Et l'international français a lui-même fait le point sur futur.

Camavinga veut prolonger à Rennes