Mercato - PSG : Le départ de Messi entériné par le Barça ?

Publié le 2 février 2021 à 14h15 par La rédaction

Dans un contexte de grande incertitude sur son avenir, la publication dans les médias catalans du contrat de Lionel Messi à Barcelone ouvre certaines interrogations. Analyse.

En fin de semaine dernière, le quotidien sportif catalan Sport a révélé les détails du contrat pharaonique de Lionel Messi à Barcelone, prévoyant une rémunération de 555 millions d’euros sur l’intégralité du bail. Si la publication d’un tel contrat a obligatoirement fait réagir et indigné officiellement le club catalan, comment analyser la situation ?

Un argument pour justifier un futur départ ?

Un fait apparaît clair : la publication du contrat de Messi offre un argument pour le club blaugrana en cas de non-prolongation de la star argentine, apportant des éléments indéniables sur le fait qu'il n'est plus en mesure d'assumer financièrement un contrat XXL comme l'actuel, quand bien même Messi accepterait certains efforts financiers. Tout cela amène à supposer qu'au sein du club blaugrana, on a entériné l'impossibilité d'une prolongation de Messi et que l'enjeu pourrait être désormais de le faire comprendre au public catalan.