Mercato - OM : Ntcham déjà au cœur d’une polémique après son transfert…

Publié le 2 février 2021 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement recruté par l’OM qui cherchait désespérément un renfort au milieu de terrain, Olivier Ntcham va donc tenter de faire oublier Morgan Sanson. En attendant, l’ancien joueur du Celtic Glasgow se voit déjà reprocher certaines déclarations passées sur son amour pour… le PSG !

Le mercato hivernal, qui a fermé ses portes lundi soir à 00h en France, a été particulièrement mouvementé pour l’OM ! Dans le sens des départs, déjà, puisque le club phocéen a vendu Morgan Sanson à Aston Villa (16M€ + 3M€ de bonus), Markey Aké à la Juventus (8M€) et a également laissé filer Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Florian Chabrolle ainsi que Kostas Mitroglou dont le contrat à été résilié. Par ailleurs, Pablo Longoria a bouclé pas moins de quatre renforts avec Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Oliver Ntcham, attirés sous la forme de prêts avec option d’achat, et le head of football de l’OM a également misé sur le jeune Franco Tongya, attiré de la Juventus pour renforcer l’équipe réserve. Mais la dernière journée du mercato a surtout été animée par le dossier Ntcham, qui est donc le milieu de terrain tant attendu pour remplacer Sanson à l’OM.

Ntcham est un grand fan... du PSG

Arrivé du Celtic Glasgow en prêt avec une option d’achat fixée à 6M€, l’ancien international espoirs français, âgé de 24 ans, débarque donc à l’OM avec l’étiquette d’un milieu de terrain prometteur même si son aventure en Ecosse n’a pas toujours été à la hauteur des espérances. Mais Olivier Ntcham doit déjà faire face à une petite polémique dans le cadre de son transfert à l’OM, puisque certains supporters pointent du doigt une interview accordée à So Foot datant de 2017, où il se confiait sur sa passion pour le PSG : « Je suis supporter du Paris Saint-Germain et je l’ai toujours été (…) C’est une équipe que je suis régulièrement, j’essaye de regarder tous les matchs, je les supporte. Quand ils marquent, ça me fait quelque chose », indiquait à l'époque Ntcham. Et dans un contexte où la direction de l’OM est en guerre ouverte avec une partie des supporters, surtout depuis les débordements de samedi dernier à la Commanderie, recruter un grand fan du PSG fait d’autant plus parler…

Il était le 7e choix de Longoria

D’ailleurs, l’OM aurait pu s’éviter toute cette polémique autour d’Olivier Ntcham puisque L’Equipe a révélé dans ses colonnes du jour que Pablo Longoria avait envisagé pas moins de six profils au milieu de terrain durant le mercato : Lovra Madjer (23 ans, Dinamo Zagreb), Mahmoud Dahoud (25 ans, Borussia Dortmund), Francis Coquelin (29 ans, Villarreal), Angelo Fulgini (24 ans, SCO Angers), Imran Louza (21 ans, FC Nantes) et Amine Adli (20 ans, Toulouse). Aucune de ces pistes ne s’est concrétisée, et le directeur sportif espagnol de l’OM s’est donc finalement rabattu sur Ntcham qui n'était en réalité que son septième choix. Reste à savoir si ce dernier parviendra, malgré sa passion affichée pour le PSG, à se faire accepter des supporters phocéens.