Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante de Koeman sur l'avenir de Messi !

Publié le 2 février 2021 à 10h30 par D.M.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a évoqué l’avenir de Lionel Messi et a prononcé une phrase qui en dit long sur le futur de l’Argentin en Catalogne.

L’avenir de Lionel Messi devait occuper une place importante dans l’actualité du FC Barcelone dans les prochains mois. La Pulga, arrivé en Catalogne en 2000, voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas pris de décision définitive sur son avenir. L’attaquant argentin voudrait s’entretenir avec le prochain président du FC Barcelone, qui sera élu en mars prochain, avant de choisir de prolonger ou pas son bail avec la formation blaugrana . Mais alors que le PSG et Manchester City surveilleraient la situation de Lionel Messi, Ronald Koeman a prononcé une phrase qui en dit long sur le futur de son joueur.

« L’avenir de Messi ? Je ne suis pas confiant »