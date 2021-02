Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti aurait recalé un prétendant colossal !

Publié le 2 février 2021 à 11h00 par A.D.

En quête sérieuse d'un nouveau défenseur central, Liverpool aurait tenté de récupérer Duje Caleta-Car grâce à une offre de 23M€. Une proposition balayée d'un revers de la main par Pablo Longoria, le Head of Football de l'OM. Par ailleurs, les Reds de Jürgen Klopp auraient pensé à recruter Samuel Umtiti, mais ce dernier n'aurait pas souhaité quitter le FC Barcelone.

Privé de Virgil van Dijk et de Joel Matip, gravement blessés, Jürgen Klopp est en cruel manque de solutions en défense centrale. Dans cette optique, le coach de Liverpool aurait réclamé du renfort à sa direction pour le mercato hivernal. Pour satisfaire les désirs de Jürgen Klopp, les Reds auraient tenté de lui offrir Duje Caleta-Car selon les dernières informations de The Athletic . Et à en croire Mohamed Bouhafsi (RMC Sport), la direction de Liverpool aurait même formulé une offre de près de 23M€ pour le transfert du défenseur croate. Toutefois, Pablo Longoria, Head of Football de l'OM, aurait repoussé cette proposition. Pour ne pas se retrouver bredouille, les Reds se seraient tournés vers Samuel Umtiti, mais n'auraient pas eu plus de succès.

Liverpool se serait cassé les dents pour Samuel Umtiti