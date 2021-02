Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé sur le prix de Raphaël Varane ?

Publié le 2 février 2021 à 10h15 par D.M.

La presse espagnole a annoncé que le PSG était passé à l’action pour Raphaël Varane. Le Real Madrid, à la recherche de liquidités, ne devrait pas s’opposer à son départ en cas d’offre supérieure à 50M€.

Après avoir tenté le coup pour Sergio Ramos, Leonardo aurait ciblé une autre star du Real Madrid. A la recherche d’un défenseur central, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Raphaël Varane. Selon les informations d’ OK Diario , le club parisien serait même passé à l’action dans ce dossier et aurait formulé une première offre pour tenter d’attirer l’international français. A la recherche d’un nouveau défi, Varane serait disposé à quitter le Real Madrid à la fin de la saison selon les informations de Sport.

Le Real Madrid demande 50M€ pour Varane