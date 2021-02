Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Modeste s’enflamme pour son arrivée à l’ASSE !

Publié le 2 février 2021 à 9h10 par La rédaction

Ça y est, Claude Puel tient enfin son attaquant. Alors qu’Anthony Modeste va rejoindre l’ASSE pour cette seconde partie de saison, le Français a fait part de sa joie de rejoindre le Forez.

Cela faisait maintenant de longs mois que Claude Puel était à la recherche d’un attaquant pour l’ASSE. Après avoir manqué le coche avec M’Baye Niang l’été dernier, l’entraîneur des Verts était reparti à la chasse durant ce mois de janvier. Alors que la priorité se nommait Mostafa Mohamed, ce dernier a finalement rejoint Galatasaray. Dans les derniers jours du mercato hivernal, il a alors fallu s’activer pour trouver une autre solution. Pour cela, l’ASSE a notamment rouvert le dossier Niang comme le10sport.com vous l'a expliqué, mais c’est finalement en Allemagne que le bonheur a été trouvé. En effet, à quelques heures de la clôture du marché, c’est Anthony Modeste qui a rejoint le Forez, prêté jusqu’à la fin de la saison par Cologne.

« Ce club mythique »